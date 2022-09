Super colpo estero: la Juventus prepara il post Di Maria

Possibile colpo dal top club estero: la Juventus prepara il post Di Maria in vista del prossimo calciomercato estivo

“Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui sento che è il momento giusto per me di prendere il pieno controllo del mio futuro professionale”.

“Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera siano fatte da me. Quindi, andando avanti, io e il mio team, insieme ai nostri rappresentanti legali, gestiremo il lato commerciale delle cose. Rimango incredibilmente grato per il vostro continuo sostegno”. Nella scorsa estate, in pieno calciomercato estivo, Hakim Ziyech ha scelto di separarsi dai suoi agenti per gestire autonomamente la propria carriera. L’esterno marocchino è rimasto al Chelsea, ma resta in uscita dai ‘Blues’ e, come noto, anche sul taccuino del Milan e non solo. In Serie A, infatti, anche altre big potrebbero pensare al talento ex Ajax in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Juve, Ziyech per il post Di Maria: l’ultima idea dei bianconeri

In casa Juventus, ad esempio, nei prossimi mesi si comincerà a ragionare sull’eventuale post Di Maria, se Paredes e la dirigenza non dovessero convincere l’argentino a proseguire l’avventura in bianconero per un’altra stagione. Il profilo ideale potrebbe così diventare proprio quello di Ziyech. L’esterno, come detto, è in uscita dal Chelsea che ha già aperto alla sua cessione: il marocchino è in scadenza di contratto nel 2024 e valutato complessivamente circa 35 milioni di euro. Anche la Juventus è alla finestra, con la possibile carta Zakaria e l’asse già aperto in estate con la nuova dirigenza dei ‘Blues’. Staremo a vedere.