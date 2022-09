Juventus, da leader a riserva: la big piomba su Locatelli

La Juventus scarica Manuel Locatelli: la big piomba sul centrocampista

La Juventus sta cercando di recuperare gran parte degli infortunati e presto potrebbero rivedersi in campo Federico Chiesa e Paul Pogba che non hanno ancora messo un piede in campo in questo inizio di stagione.

Il centrocampo non ha ancora ingranato in questa prima parte di campionato, l’intesa tra Paredes e gli altri centrocampisti è ancora da limare. Massimiliano Allegri ha sottolineato come al momento non abbia a disposizione i titolari, specificando come Locatelli non sia un titolare col centrocampo al completo. Intanto, però, proprio Manuel Locatelli ha attirato l’attenzione di un top club. Si tratta del Barcellona che sta monitorando le prestazioni dell’ex Sassuolo in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Juventus, il Barcellona punta Locatelli

Le dichiarazioni di Allegri hanno, inevitabilmente, aperto nuove voci di mercato su Locatelli che non è considerato un calciatore centrale nel progetto del tecnico toscano. Il classe ’98 ha comunque attirato l’attenzione di un club come il Barcellona che lo sta tenendo d’occhio.

Nell’ultimo anno la carriera di Locatelli è cambiata radicalmente. Dopo l’esplosione col Sassuolo è arrivata la vittoria dell’Europeo con la nazionale, nel quale si è ritagliato un ruolo importante. Subito dopo l’inizio della sua nuova avventura con la Juventus. Durante la scorsa stagione è stato un perno del centrocampo e ha collezionato anche 3 gol. Adesso è considerato una riserva. Nel giro di un anno è cambiato tutto per lui e adesso le voci sul Barcellona potrebbero ribaltare nuovamente le sue prospettive future.