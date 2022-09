Tradimento Inter, resta in Serie A: più Milan che Juventus

Il Milan continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato in ottica futura: può arrivare a zero dall’Inter, duello con la Juventus

Intrigo di calciomercato davvero suggestivo in casa Milan con un’opportunità da non sprecare in vista della prossima stagione. Anche la Juventus è particolarmente interessata al colpo a parametro zero a partire dal prossimo giugno.

Il centrale olandese dell’Inter, Stefan de Vrij, potrebbe dire addio all’Inter con il suo contratto in scadenza nel giugno 2023. Lo stesso Inzaghi gli sta preferendo anche Acerbi – arrivato in prestito dalla Lazio l’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato – nelle ultime uscite stagionali con la possibilità di andare altrove sposando un nuovo progetto della sua carriera.

Un’idea entusiasmante che vede in prima fila anche il Milan e la Juventus, sempre molto interessate all’esperto difensore nerazzurro. Ormai la sua storia d’amore con l’Inter sembra essere arrivata ai titoli di coda con un possibile addio al termine della stagione.

Milan, de Vrij esperienza alla corte di Pioli

In questo modo la Juventus potrebbe anche essere tagliata fuori con de Vrij, che sarebbe entusiasta di essere al top restando ancora nella città di Milano cambiando semplicemente sponda. Il Milan potrebbe così pensare a lui con un innesto a parametro zero in vista della prossima stagione, ma attenzione sempre alle sirene provenienti dalla Juventus, sempre molto attiva sul fronte calciomercato. Una sfida decisiva tra le big d’Italia per arrivare all’ormai esperto centrale olandese, che conosce alla grande la Serie A dopo le avventure con le maglie di Lazio e Inter.