L’Inter ora trema: 61 milioni in arrivo dal Liverpool

Il Liverpool guarda nel nostro campionato per rinforzare la rosa di mister Kloop: i Reds puntano con decisione un gioiello di casa Inter

Un avvio di stagione tutt’altro che semplice quello dell’Inter, con la dirigenza che si interroga anche sul futuro del tecnico Simone Inzaghi. Oltre a dover valutare questa prima parte di stagione, la dirigenza nerazzurra deve occuparsi anche dal mercato, con i più grandi club europei pronti a sfruttare questo brutto momento per convincere i giocatori importanti del club a lasciare Milano.

Dopo aver passato l’ultima sessione di mercato con il dubbio Skriniar cercato fino all’ultimo giorno dal Psg, e non è detto che il club francese non possa rifarsi sotto visto il rinnovo che tarda ad arrivare, l’Inter deve guardarsi intorno anche per le offerte che stanno per arrivare per un altro top player. Il club che potrebbe avanzare un’offerta importante è il Liverpool che vuole fare sul serio.

Il Liverpool piomba in maniera decisa su Barella

Il calciatore che il Liverpool vuole acquistare dall’Inter per rinforzare il proprio centrocampo è Nicolò Barella. I reds seguivano da tempo il giovane Bellingham del Borussia Dortmund, ma le alte pretese del club tedesco potrebbero portare gli inglesi a cambiare obiettivo, con il 23 nerazzurro che è in cima alla lista dei desideri del mister Jurgen Kloop. La dirigenza del club, starebbe pensando di presentare una prima offerta ufficiale all’Inter di 55 milioni di sterline, circa 61 milioni di euro. Un’offerta davvero importante che la società potrebbe seriamente prendere in considerazione.

Nicolò Barella è considerato un tassello importante per il presente e per il futuro, sia dalla società sia dal tecnico Simone Inzaghi. E’ anche vero che l’offerta che il Liverpool è pronta a mettere sul piatto è di quelle importanti, e sarà da vedere se il club è pronto a rispedirla al mittente. Le risorse, specialmente ai club inglesi, non mancano e anche qualora dovessero vedersi rifiutare la prima offerta potrebbero decidere di rilanciare.

Anche in questo caso la volontà del calciatore potrebbe risultare determinante. Bisognerà capire se, nonostante questo momento di difficoltà, il ragazzo sia pronto a sposare ancora il progetto Inter. In caso contrario, il Liverpool è pronto a sferrare l’assalto decisivo.