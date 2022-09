Zakaria al Chelsea: la Juve sogna lo scambio

Il futuro di Denis Zakaria può essere, a titolo definitivo, al Chelsea: il piano della Juventus per un grande colpo a giugno

La Juventus è chiamata ad una reazione immediata, dopo il clamoroso tonfo contro il Monza. I bianconeri, alla ripresa dopo la sosta in casa con il Bologna, hanno l’urgenza di portare a casa i tre punti. Nel frattempo, però, la dirigenza torinese è già al lavoro per provare a rinforzare la rosa in vista del 2023.

Il calciomercato, tra meno di dodici mesi, vedrà risolversi il nodo Denis Zakaria: il centrocampista non rientra nei piani della Juventus e potrebbe rimanere al Chelsea. Spunta la possibilità di un suggestivo scambio con i ‘Blues’: ecco l’obiettivo della dirigenza bianconera.

La Juve pianifica lo scambio ‘grazie’ a Zakaria

Non è un mistero che Denis Zakaria abbia deluso nei pochi mesi in bianconero e sia destinato a rimanere lontano dalla Juventus. Ecco perchè il prestito oneroso, fissato a 3 milioni (più 28 per l’eventuale riscatto) al Chelsea potrebbe aprire uno scenario fino ad ora inatteso. I ‘Blues’ potrebbero decidere di puntare sullo svizzero, probabilmente però provando a ritrattare le condizioni pattuite con la Juventus. Ed i bianconeri, in tal senso, proverebbero a portare avanti un’idea di scambio che permetterebbe ai ‘Blues’ di non mettere mano al portafogli. La società torinese guarda con interesse al nome di Christian Pulisic, sotto contratto con il club di Todd Boehly fino al 30 giugno 2024 e che la prossima estate potrebbe partire per una cifra vicina ai 30 milioni.

Numeri molto simili a quelli che la Juventus ha attribuito a Zakaria: l’ipotesi scambio, alla pari, può quindi prendere corpo durante l’estate 2023. Con Zakaria destinato a rimanere a Londra, Pulisic potrebbe effettivamente vestire la maglia della ‘Vecchia Signora’, in vista di una nuova annata che promette diversi cambiamenti alla rosa attualmente allenata da Massimiliano Allegri.

8 le presenze di Pulisic con il Chelsea in questa stagione, con soli 144′ sul rettangolo verde senza nè gol nè assist: lo statunitense non è più una priorità per la squadra londinese.