Gratis alla Juve: il colpo è da sogno

Il calciomercato della Juventus entra già nel vivo: colpo da sogno, il top player può firmare a zero con i bianconeri

Il tracollo contro il Monza ha portato polemiche e perplessità intorno al lavoro di Massimiliano Allegri. La Juventus deve reagire e, già contro il Bologna, la ‘Vecchia Signora’ dovrà mostrare importanti passi avanti. Già adesso, però, il club torinese è focalizzato su quelle che saranno le operazioni di calciomercato per il prossimo anno.

Nei piani della Juventus vi è la ricerca di un nuovo portiere che possa convincere e custodire la pesante eredità di Szczesny: un nome su tutti, come riferito dall’Inghilterra, stuzzica la dirigenza torinese.

Addio Szczesny: arriva il top player

Secondo quanto viene riferito dal ‘Daily Mail’ la Juventus avrebbe in mente un grande colpo per l’anno prossimo, tra i pali. Il nome caldo può essere quello di David de Gea, estremo difensore del Manchester United che non rientra più nai piani dei ‘Red Devils’ in vista del futuro. In scadenza il 30 giugno 2023 con gli inglesi, il portiere della nazionale spagnola è considerato uno dei profili più ghiotti per raccogliere l’eredità di Szczesny nell’estate 2023. Nel contratto di de Gea è presente una clausola che permetterebbe al Manchester United di rinnovargli il contratto per un’ulteriore stagione: se tale opzione venisse esercitata, il discorso verrebbe dunque rimandato al giugno 2024. Scenario possibile visto che Szczesny è in scadenza proprio in quella data ed il destino dell’estremo difensore polacco pare ormai scritto.

A 32 anni, quella in corso potrebbe essere l’ultima annata con la maglia della Juventus per l’ex romanista, pronto a cedere nei piani della Juventus il passo a de Gea. Situazione dunque in divenire, con la ‘Vecchia Signora’ che attenderà la decisione dei ‘Red Devils’ sul futuro di de Gea. Che sia 2023 o 2024, la volontà dei bianconeri è chiara: lo spagnolo rimane la priorità per la porta della squadra di Massimiliano Allegri.

David de Gea, in questa stagione con il Manchester United, ha collezionato 8 presenze tra Premier League ed Europa League.