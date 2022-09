Serie A, UFFICIALE l’arbitro di Inter-Roma: ecco tutte le designazioni

Rese note dall’AIA le designazioni arbitrali per l’ottavo turno di Serie A: da Inter-Roma al debutto di Ferrieri Caputi, la lista completa

Ci siamo quasi. Il ritorno della Serie A si avvicina a grandi passi e, di conseguenza, sale la tensione in vista dei prossimi impegni. Si parte sabato 1 ottobre con un match niente male tra Napoli e Torino al Maradona, che andrà in scena a partire dalle ore 15:00. Poi, subito il botto: Inter-Roma è senza dubbio la sfida più attesa dell’ottava giornata.

Entrambe le squadre vogliono vincere, anche ovviamente per riscattare gli ultimi risultati negativi in campionato e non solo. Da sottolineare l’assenza dello storico ex José Mourinho: lo Special One, a causa di una squalifica, non potrà assistere i suoi dalla panchina. Domenica Atalanta e Fiorentina si affronteranno faccia a faccia al Franchi alle ore 18:00, mentre la sera il Bologna andrà a far visita alla Juventus all’Allianz Stadium.

Serie A | Massa per Inter-Roma e Sassuolo-Salernitana a Ferrieri Caputi: le designazioni UFFICIALI

Chiuderà il turno il Monday Night Hellas Verona-Udinese. L’AIA, intanto, ha diramato la lista con tutte le designazioni arbitrali. La partita di San Siro, in particolare, è stata affidata ufficialmente al fischietto di Massa. Inoltre, avverrà un debutto storico: Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro in Serie A, dirigerà Sassuolo-Salernitana.

NAPOLI-TORINO (sabato 1 ottobre ore 15:00)

MASSIMI

CIPRESSA-SCATRAGLI

IV: CAMPLONE

VAR: FOURNEAU

AVAR: VALERI

INTER-ROMA (sabato 1 ottobre ore 18:00)

MASSA

PASSERI-COSTANZO

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

EMPOLI-MILAN (sabato 1 ottobre ore 20:45)

AURELIANO

ROSSI L.-DI GIOIA

IV: MARESCA

VAR: GUIDA

AVAR: DI MARTINO

LAZIO-SPEZIA (domenica 2 ottobre ore 12:30)

SACCHI

LO CICERO-AFFATATO

IV: PERENZONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABBATTISTA

LECCE-CREMONESE (domenica 2 ottobre ore 15:00)

MARINELLI

RASPOLLINI-MORO

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: MUTO

SAMPDORIA-MONZA (domenica 2 ottobre ore 15:00)

AYROLDI

MIELE D.-YOSHIKAWA

IV: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO

SASSUOLO-SALERNITANA (domenica 2 ottobre ore 15:00)

FERRIERI CAPUTI

RANGHETTI-VIVENZI

IV: CHIFFI

VAR: MARIANI

AVAR: DI MARTINO

ATALANTA-FIORENTINA (domenica 2 ottobre ore 18:00)

IRRATI

DEL GIOVANE-VALERIANI

IV: GARIGLIO

VAR: DI BELLO

AVAR: MARINI

JUVENTUS-BOLOGNA (domenica 2 ottobre ore 20:45)

ABISSO

TOLFO-PERROTTI

IV: MAGGIONI

VAR: LA PENNA

AVAR: PRETI

HELLAS VERONA-UDINESE (lunedì 3 ottobre ore 20:45)

MINELLI

BACCINI-COLAROSSI

IV: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: PRENNA