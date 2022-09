Addio Inter, può essere la stella del Liverpool

Il Liverpool continua a monitorare il calciomercato in Serie A: possibile addio all’Inter per un colpo da urlo per i Reds

Può cambiare tutto in casa Inter con un possibile addio da urlo in vista della prossima stagione: il Liverpool può provare così il colpo importante per rinforzare la zona centrale di campo.

Novità importanti anche per quanto riguarda il futuro del centrocampista croato, Marcelo Brozovic , che dopo aver rinnovato anche con l’Inter, potrebbe pensare all’addio imminente. Il Liverpool continua a monitorare attentamente le sue condizioni visti i costanti problemi fisici di Thiago Alcantara. Un colpo da urlo per i Reds per provare a rinforzare la zona mediana di campo con un innesto di assoluto valore.

Inter, Brozovic la chiave per il futuro: cosa farà?

Sulle tracce di Marcelo Brozovic non ci sarebbe soltanto il Liverpool, ma anche diversi top club d’Europa come Manchester United e PSG. Ora la decisione spetterà anche al croato che dovrà così conoscere le sue esigenze anche in vista del futuro. La sua crescita è stata esponenziale negli ultimi anni diventando di fatto il faro del centrocampo nerazzurro.

Un giocatore totale capace anche di andare a segno nelle ultime uscite stagionali sotto la gestione di Simone Inzaghi. Il croato è in grado di non dare punti di riferimento nella zona centrale di campo con costanti e continui movimenti. Klopp potrebbe avere la meglio fiondandosi così proprio sul centrocampista croato, che si è infortunato in Nazionale e starà fuori per diverse settimane tornando giusto in tempo per il Mondiale in Qatar, in programma a cavallo tra novembre e dicembre.