Inter e Juve si allontanano dal super colpo: il big non si muove a gennaio

Inter e Juve provano il super colpo a gennaio ma arrivano novità dalla Spagna

Inter e Juventus sono certamente due delle squadre più deludenti di questo inizio di campionato, non solo per i risultati ma anche per le prestazioni che hanno fornito.

Entrambe le squadre hanno fatto diverse operazioni importanti sul mercato, ma non hanno ancora ingranato nel modo giusto e rischiano già di trovarsi indietro rispetto a Napoli e Milan che, invece, viaggiano spedite. Non è escluso che almeno uno dei due club a gennaio possa tornare concretamente sul mercato e un nome che potrebbe allettare, se pur non sia più un giovane, è quello di Gerard Piqué. Il difensore spagnolo ha ancora due anni di contratto col Barcellona, una storia d’amore iniziata dalle giovanili e ripresa dal 2008 ad oggi.

Inter e Juve pensano a Piqué: a gennaio non si muove

Anche l’Atletico Madrid ha mostrato un interesse per Piqué ma come riportato dal sito spagnolo ‘Sport.es’, il centrale spagnolo non si muoverà da Barcellona, almeno a gennaio. In questi mesi Piqué è stato messo in disparte ma vuole dimostrare di poter essere ancora utile alla causa. Dipenderà da Xavi il suo impiego, lui che lo ha avuto anche come compagno e sa cosa può dare al Barcellona. Inter e Juve lo hanno valutato in vista del prossimo mercato di gennaio ma l’occasione sembra già dissolversi.