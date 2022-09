Simeone ‘chiama’ la Juventus: scambio alla pari con Szczesny

La Juventus e l’Atletico Madrid potrebbero, la prossima estate, sedersi al tavolo per un clamoroso scambio: ecco i dettagli

La sessione estiva di calciomercato si è chiusa da meno di un mese e le grandi società già valutano gli acquisti che arricchiranno le rose tra gennaio e giugno 2023. La Juventus non fa eccezione, così come l’Atletico Madrid che ha messo nel mirino uno dei big di Massimiliano Allegri.

Si tratta di Wojciech Szczesny che, a conti fatti, potrebbe dire addio alla Juventus. Grandi manovre in vista in casa Atletico Madrid, per quanto riguarda quella che sarà la prossima sessione estiva di calciomercato con il polacco in primissimo piano.

Szczesny all’Atletico Madrid: proposto lo scambio

Tra i ‘Colchoneros’ potrebbe dire addio Jan Oblak: lo sloveno, nonostante il lungo contratto con la società di Madrid, è tra i possibili grandi addii per l’estate 2023. Adesso, quindi, il nome di Wojciech Szczesny si piazza in pole position tra le preferenze del ‘Cholo’ Simeone per raccogliere l’eredità di Oblak all’Atletico. E nei piani della società spagnola vi sarebbe l’idea di uno scambio con la ‘Vecchia Signora’. La proposta che hanno in mentre i dirigenti dei ‘Colchoneros’ consisterebbe nel mettere sul piatto il cartellino di un profilo che già in passato è stato accostato ai colori bianconeri.

Si tratta di Saul Nìguez, classe 1994 e che dopo il prestito al Chelsea non rientra nei piani di Simeone. 7 presenze e poco più di 272′ in campo agli ordini del ‘Cholo’, con la società che intende sacrificarlo per arrivare al nazionale polacco. Szczesny, in scadenza il 30 giugno 2024, può quindi rappresentare la priorità per la porta dell’Atletico. Un’offerta che, tuttavia, la Juventus non è disposta ad accettare.

No secco, Szczesny resta dov’è e non si muoverà: almeno non per Saul che evidentemente, in casa Juventus, non considerano un profilo primario per la mediana di Allegri.