Leao via, il Milan ha scelto il sostituto

Rafael Leao è diventato un giocatore totale grazie alla sua crescita al Milan: ora può andar via, i rossoneri pensano al top sostituto

Novità assolute in casa Milan con il rinnovo in bilico del talentuoso giocatore portoghese, Rafael Leao, che vorrebbe uno stipendio sulla base di circa 7 milioni di euro.

In estate c’è stato un forte interessamento del Chelsea, ma nelle ultime settimane è apparso anche il Manchester City con Pep Guardiola che potrebbe pensare a lui per rinforzare il reparto offensivo. Leao è diventato un giocatore totale crescendo, giorno dopo giorno, grazie alla gestione di Stefano Pioli che l’ha saputo motivare nel corso della loro esperienza in rossonero.

Come svelato dal portale spagnolo “fichajes.net” il Milan starebbe pensando anche a Luis Sinisterra come sostituto del portoghese a partire dalla prossima estate. Il talentuoso giocatore colombiano è volato in Premier League vestendo la maglia del Leeds mettendo in mostra tutte le sue qualità da ala.

Milan, il sostituto di Leao porta il nome di Sinisterra

Sinisterra ha messo a segno, inoltre, già ben tre reti ed un assist vincente in sei presenze totali. Anche con la Nazionale colombiana è ormai protagonista indiscusso e difficilmente potrebbe lasciare il Leeds nei prossimi mesi visto il suo arrivo da poco tempo. Il Milan dovrebbe così lavorare già in ottica futura per provare a convincerlo già in caso di addio di Leao, pronto anche a cambiare aria volando in Premier League.