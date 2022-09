Ancelotti il nuovo Ct: “Potremmo vincere il Mondiale”

Arriva la chiamata inaspettata per Carlo Ancelotti: possibilità di allenare una nazionale

Il ministro dello Sport della Costa d’Avorio, Claude Paulin Danho, ha parlato della organizzazione della Coppa d’Africa e in ottica futuro lancia la chiamata al top allenatore italiano.

Ecco le sue parole in seguito al Forum economico sulle opportunità dello sport in Costa d’Avorio: “L’Italia sta invecchiando e non ha avuto molte mescolanze etniche che invece ha rafforzato altre squadre, soprattutto Francia e Inghilterra”. Poi il messaggio a Carlo Ancelotti, campione d’Europa in carica col suo Real Madrid.

Messaggio ad Ancelotti: “Lo accogliamo a braccia aperte”

Di seguito l’intervista di Claude Paulin Danho a ‘Repubblica’: “Se Carlo Ancelotti vorrà venire da noi quando avrà finito col Real Madrid, lui che in passato disse di volere allenare la nostra Nazionale della Costa d’Avorio, lo accoglieremmo a braccia aperte. Il calcio italiano resta per noi un grande punto di riferimento. Con i nostri talenti e con un allenatore di genio come lui, sono sicuro che potremmo vincere la Coppa del mondo“.

“Purtroppo non possiamo permetterci un allenatore di quella qualità, non abbiamo probabilmente i mezzi per pagarlo. Ma se dopo il Real Madrid dovesse smettere coi club, saremmo molto felici di avere un allenatore del suo calibro“.