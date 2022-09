Bayern in allarme: colpo da sogno per Juventus e Milan

Milan e Juventus studiano il grande colpo per il prossimo calciomercato estivo: il big può approdare in Serie A

Se la sosta per le nazionali ha dato spazio al recupero in vista dell’imminente ritorno in campo, i club sono tuttavia sempre attivi in ottica calciomercato. Dopo aver accolto profili di spessore come De Ketelaere, Pogba e Di Maria tra gli altri, Milan e Juventus si guardano intorno e avrebbero individuato una possibile occasione per giugno.

E gli occhi delle due big italiane si sono poggiati inevitabilmente in Bundesliga dove uno dei nomi che da mesi circola tra i possibili rinforzi del top club di tutta Europa potrebbe effettivamente cambiare maglia l’anno prossimo.

Dalla Bundesliga alla Serie A: così si può

Ha rinnovato il contratto con il Bayern Monaco lo scorso 16 luglio, fino al 30 giugno 2026. Il destino di Serge Gnabry è stato quindi deciso da tempo. Il talento tedesco, dopo essere stato vicino a svincolarsi a zero nell’estate 2023, ha alla fine deciso di proseguire la carriera in Germania c0n i campioni in carica. Ecco che adesso, però, la situazione parrebbe essere cambiata con il passare delle settimane. Secondo quanto riferito da ‘Footmercato.net’, dopo aver cominciato al meglio con 1 rete ed 1 assist vincente, l’esterno ha iniziato a fare fatica trovando la sempre più forte concorrenza di Sanè e del giovane Musiala, lo spazio si è ristretto.

E non è escluso che l’anno prossimo possa anche decidere di cambiare aria, visto che Gnabry è stato seguito a lungo da diversi top club, Real Madrid in primis. A questo punto, però, il 27enne di Stoccarda rappresenterebbe una possibilità allettante per le italiane. Milan e Juventus su tutte, a caccia di rinforzi in quella zona del campo con Gnabry che ha fino ad ora accumulato 11 presenze con 3 gol e 4 assist vincenti con la maglia del Bayern Monaco, tra campionato e coppe.

Situazione dunque in divenire, con il nome di Gnabry che nei prossimi mesi rischia seriamente di avvicinarsi alla Serie A: Maldini e Cherubini valutano il talento tedesco.