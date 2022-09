Roma, verso il big match con l’Inter: la scelta su Dybala

Paulo Dybala partirà con la squadra in vista del big match: Mourinho lo convoca

Dopo tanti mesi di telenovela e continui tira e molla con l’Inter, Paulo Dybala ha scelto la Roma e ad oggi è il top player della squadra di José Mourinho.

Dopo aver incrociato già il suo fresco passato all’Allianz Stadium, nella partita contro la Juventus, domani la ‘Joya’ affronterà quello che poteva essere il suo attuale presente. Domani ci sarà Inter-Roma a San Siro e Dybala è tra i convocati dello Special One. L’attaccante argentino non gioca dal 15 settembre a causa di un problema muscolare ma adesso è netto miglioramento ed è tornato ad allenarsi con resto del gruppo dopo un periodo di differenziato. Mourinho, squalificato dopo l’espulsione rimediata nell’ultima partita, ha deciso di convocarlo in vista della super sfida di domani a San Siro contro l’Inter.

Verso Inter-Roma: Dybala è tra i convocati

Mourinho affronta il suo amato passato nella sua vecchia casa e non vuole fare a meno del talento di Paulo Dybala che fino a pochi mesi fa sembrava potesse vestire la maglia nerazzurra. Nei dieci giorni di Nazionale, la ‘Joya’ si è dedicato all’allenamento in campo e alla fisioterapia. La sua voglia di esserci ha fatto sì che Mourinho decidesse di convocarlo. Dybala è partito con la squadra direzione Milano. Lo Special One nelle prossime ore valuterà attentamente se schierarlo dal primo minuto o a partita in corso.