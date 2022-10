L’Inter trema, vogliono subito Barella: scambio incredibile

Ci sono nomi che tornano spesso durante il mercato, ma anche a sessioni chiuse le trattative non si fanno attendere. Arriva la bomba dall’Inghilterra

Come di consueto le big di mezza Europa puntano il loro sguardo nel campionato italiano. Soprattutto se a sedere sulla panchina è un allenatore italiano che ben conosce i giocatori di Serie A. Nonostante il periodo di crisi che stanno vivendo alcune squadre italiane, i talenti che giocano nel nostro campionato rimangono sempre pezzi ambiti e pregiati.

Ecco che squadre come Real Madrid, Chelsea, Liverpool e tante altre tentano spesso di fare sondaggi e, talvolta, di intavolare vere e proprie trattative. Si potrebbero fare i nomi di tanti calciatori, soprattutto di quelli prossimi alla scadenza (Skriniar) o che sono in rotta di collisioni con i propri allenatori.

Via dall’Inter, maxi operazione dall’Inghilterra

E’ stato spesso accostato al Tottenham e infine Antonio Conte ha deciso di sferrare il colpo finale per portare Barella a Londra. Stando ad alcune indiscrezioni infatti gli spurs sarebbero disposti a mettere sul piatto Emerson Royal più un corposo conguaglio economico di circa 50 milioni. Sarà difficile resistere a tale offerta per Zhang e Inzaghi. Ma anche per Barella il Tottenham potrebbe essere una destinazione nella quale misurarsi a grandi livelli. Emerson Royal, laterale destro degli spurs, ha disputato 10 partite con il Tottenham mettendo a segno una rete ed è valutato circa 30 milioni di euro. Sarebbe comunque un profilo in grado di adattarsi alla grande alle esigenze di Inzaghi, ma rimane da vedere se il gioco valga la candela e se sia il caso di perdere Barella. In ogni caso anche la volontà del centrocampista sardo può fare una grande differenza, perché l’offerta è quasi irrinunciabile e soprattutto va ricordato che l’Inter non verte in situazioni economiche proprio rosee.