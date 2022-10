Pau Torres sblocca il mercato della Juventus, colpo in difesa

Pau Torres ha avuto una crescita esponenziale con la maglia del Villarreal: può sbloccare il mercato della Juventus, ecco come

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per arrivare a colpi da urlo: il club bianconero potrebbe approfittare della situazione futura di Pau Torres, centrale difensivo del Villarreal.

Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital” il centrale spagnolo del Villarreal, Pau Torres, si è consacrato in Spagna e con la Nazionale delle Furie Rosse diventando uno dei migliori in circolazione. Per lui sono arrivate numerose offerte nel giro in questi mesi per essere protagonista indiscusso anche altrove con nuove avventure.

Così numerose proposte sono arrivate dalla Premier League, con i tre top club d’Europa, come Chelsea, Arsenal e Tottenham, che potrebbero così avere la meglio. In caso di trasferimento ai Gunners, la Juventus potrebbe così pensare ad una nuova situazione per rinforzare il reparto offensivo.

Pau Torres all’Arsenal, suggestione Gabriel alla Juventus

Da tempo il club bianconero ha messo gli occhi sul centrale brasiliano dell’Arsenal, Gabriel, che potrebbe così trasferirsi in Serie A in vista della prossima stagione. Già in passato ci sono state offerte interessanti per i Gunners, ma alla fine in casa Juventus è arrivato il brasiliano Bremer, con una super offerta da ben 50 milioni di euro. Con Bonucci e Rugani pronti anche a dire addio, i bianconeri potrebbero sferrare l’assalto vincente in vista della prossima stagione per rinforzare ulteriormente la retroguardia di Massimiliano Allegri, che subisce tanti gol.