Monchi lo ‘regala’ all’Inter: lo scambio a gennaio

Possibile scambio tra Inter e Siviglia: nel mirino degli spagnoli c’è Gosens in cambio di Marcos Acuña

Tra le grandi delusioni del Siviglia di Julen Lopetegui, Marcos Acuña potrebbe lasciare il club andaluso già nella prossima finestra invernale di calciomercato.

Un possibile scambio per piazzare un giocatore in uscita: questo il piano di Monchi, direttore sportivo del Siviglia che a gennaio potrebbe tentare di cedere Marcos Acuña, esterno sinistro classe ’91 argentino, tra le grandi delusioni della squadra di Julen Lopetegui in questo avvio di stagione.

Dalla Spagna, infatti, si parla di una possibile cessione già a gennaio del laterale originario di Zapala. Il direttore sportivo Monchi, in passato anche alla Roma, potrebbe provare a piazzare in Italia il laterale che ha altri due anni e mezzo di contratto con il Siviglia.

Calciomercato Inter, Monchi offre Acuna per Gosens

In particolar modo, il direttore sportivo del club andaluso potrebbe tentare di imbastire uno scambio con l’Inter. In nerazzurro, dunque, approderebbe Marcos Acuña mentre da Milano partirebbe Robin Gosens per uno scambio di prestiti secchi. Un’operazione che – ad ogni modo – allo stato attuale non otterrebbe il via libera dell’Inter.