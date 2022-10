Lascia l’Inter per Mourinho: firma gratis

I piani di mercato dell’Inter sono già chiari, in vista dell’anno prossimo: l’addio è ormai certo, adesso può approdare da Mourinho

Il campionato di Serie A sta vedendo sorprese continue in vetta alla classifica. Se il Milan si sta confermando e l’Inter vive una vera e propria crisi, chi sta in silenzio scalando posizioni è la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi, reduci dal successo di San Siro contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, potrebbero firmare un colpo da sogno proprio ai danni dela sua ex squadra, nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Il club di Steven Zhang ha deciso di non rinnovare il contratto ad uno dei pilastri del tecnico piacentino: adesso può davvero vestire la maglia della Roma.

Addio Inzaghi: adesso firma con la Roma

Destini incrociati per l’estate 2023. Inter e Roma, infatti, potrebbero essere protagonisti del mercato estivo tra meno di un anno. Al centro di tutto il nome di Stefan de Vrij, in scadenza il 30 giugno con i nerazzurri e destinato, pare, a svincolarsi a zero al termine dell’attuale stagione. L’accordo per il prolungamento del centrale olandese non è stato ancora trovato ed in casa Inter sembra sia ferma l’intenzione di non spingere per il rinnovo, perdendo l’ex Lazio a zero. Uno scenario che, già nei prossimi mesi, vedrebbe alcuni intermediari proporre de Vrij a diverse grandi squadre italiane e non.

In Serie A, occhio proprio alla Roma del grande ex Josè Mourinho. I giallorossi possono riportare nella Capitale l’ex biancoceleste, regalando allo ‘Special One’ un difensore di assoluto livello a costi contenuti. Lo stesso de Vrij, esploso con la Lazio, potrebbe gradire il ritorno nella Capitale ma stavolta sulla sponda giallorossa.

Stefan de Vrij in questa stagione ha collezionato 8 presenze in maglia nerazzurra tra Serie A e Champions League, con 563′ in campo agli ordini di Simone Inzaghi.