La firma sarà presto ufficiale: addio Juve

Barcellona e Juventus rimangono a mani vuote: il big si avvicina al rinnovo

La Juventus è tornata a vincere in campionato, superando il Bologna con un secco 3-0. I problemi dei bianconeri, però, non sono certo spariti dopo una vittoria e la classifica è ancora poco soddisfacente.

La Juve non perde di vista il mercato, anche in vista della prossima sessione di gennaio e tra i giocatori nella lista del club bianconero c’è anche un terzino. La squadra di Allegri sta avendo parecchie difficoltà proprio sulle corsie esterne e un terzino di spinta e qualità potrebbe far molto comodo. Infatti i bianconeri hanno puntato José Luis Gayà, terzino sinistro del Valencia. Il classe ’95 spagnolo è cresciuto nelle giovanili del Valencia, facendo tutta la trafila, fino ad arrivare ad essere un protagonista con la prima squadra.

Juventus e Barcellona ko: Gayà rinnova col Valencia

Gayà piace a diversi club, non solo alla Juventus, ma anche al Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘DonBalon.com’, il Barcellona avrebbe provato a ingaggiare Gayà, facendo leva sul contratto dello spagnolo, in scadenza col Valencia nel 2023. Il terzino, però, è profondamente legato al Valencia, club con cui è cresciuto calcisticamente.

Nonostante l’interesse di un club prestigioso come il Barça ma anche della Juventus, Gayà avrebbe deciso di prolungare il suo contratto con il club di Rino Gattuso. Doppia beffa, sia per i blaugrana che per i bianconeri. Lo stesso Gattuso si è detto fiducioso sul rinnovo del capitano: “Penso che Gayà accetterà la nostra proposta e firmerà un nuovo contratto. È il nostro capitano. Il club ha fatto una buona proposta, quindi mi sento davvero molto fiducioso”.