Rivoluzione a sinistra: la Juve ne prende due

La Juventus ha grandi piani per il futuro della rosa bianconera: pronto il doppio colpo tra gennaio e giugno

La Juventus è finalmente tornata a vincere. Il 3-0 al Bologna rilancia la squadra bianconera che ha fino ad ora deluso le aspettative. Sono 7 i punti di distacco da Napoli e Atalanta al vertice ma, già a gennaio, la società di Andrea Agnelli ha intenzione di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Allegri.

Tra le priorità il focus sulla corsia mancina, dove Alex Sandro sta deludendo: i profili al vaglio, ormai da mesi dalla dirigenza torinese, sono numerosi. Ma due in particolare potrebbero avvicinarsi a partire dal calciomercato di gennaio.

Grimaldo e non solo: è una Juve da sogno

Il primo è certamente Alejandro Grimaldo, in scadenza il prossimo 30 giugno con il Benfica e tra le priorità della ‘Vecchia Signora’ per la corsia mancina. Lo spagnolo, accostato anche al Barcellona (club nel quale è cresciuto calcisticamente) potrebbe finire per approdare in Serie A, alla corte di Allegri. A gennaio, per un conguaglio minimo (circa 10 milioni) o a giugno, da svincolato, a zero. Attenzione, però. Perchè la rivoluzione sulla corsia sinistra andrà ben oltre la possibile firma del talento spagnolo che, con il Benfica, ha collezionato in stagione 13 presenze con 1 gol e 3 assist vincenti tra campionato e coppe.

I fari della dirigenza juventina sono puntati anche in Serie A, dove un talento assoluto sta monopolizzando l’attenzione delle grandi squadre in vista del prossimo anno. Dall’estate 2023, Fabiano Parisi potrebbe dire addio all’Empoli per il grande salto. Alla Juventus, sperano i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ pronti a farsi avanti con la società toscana per il 21enne di Solofra che ha giocato 9 partite, con 1 gol e 801′ totali.

Grimaldo più Parisi: la nuova corsia mancina della Juventus prende forma, il 2023 porterà una rivoluzione in quella zona del campo per la gioia di Allegri.