Offerta folle: Guardiola fa tremare la Juve

Pep Guardiola può andare all’assalto del gioiello della Juventus: ecco la decisione della società bianconera in vista del prossimo calciomercato estivo

L’inizio di stagione della Juventus non ha rispecchiato fino ad ora le potenzialità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La ‘Vecchia Signora’ ha già in mente come e dove intervenire l’anno prossimo, sia in entrata che in uscita. Ed in tal senso, le strade della squadra bianconera e quelle del Manchester City potrebbero intrecciarsi.

Pep Guardiola potrebbe infatti mettere nel mirino uno dei gioielli a disposizione di Massimiliano Allegri che, quest’anno, si sta mettendo in mostra con la maglia bianconera e per il quale l’assalto nel calciomercato estivo del 2023.

La Juve fissa il prezzo: Guardiola c’è

Il mercato del futuro, della Juventus, passerà da diversi movimenti. Non è escluso che, tra pochi mesi, molto potrebbe continuare a cambiare alla rosa di Massimiliano Allegri. E, tra questi, l’attenzione può finire anche su Fabio Miretti. Il giovane centrocampista classe 2003, ha stupito un pò tutti nel claudicante inizio della squadra bianconera. A Guardiola Miretti piace e non poco, starebbe valutando un’eventuale proposta nel mercato estivo per portarlo in quel di Manchester anche se la volontà della dirigenza torinese è chiarissima. Per la Juventus Miretti è intoccabile, salvo ricevere una proposta davvero notevole che potrebbe far barcollare la società di Andrea Agnelli.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, per un’offerta da almeno 60 milioni di euro valuterebbe seriamente la cessione del 19enne di Pinerolo, protagonista in 9 apparizioni tra Serie A e Champions League con 498′ accumulati sul rettangolo verde.

Situazione dunque in divenire, con Miretti in cima alla lista dei ‘Citizens’ per il 2023: Guardiola può provarci per il talento di scuola Juventus.