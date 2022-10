Milan, scelto il sostituto per il dopo Leao: concorrenza della big

Il Milan ha individuato il sostituto per il dopo Leao ma deve superare la concorrenza di una big

Il Milan continua a planare sulle spalle del suo fenomeno Rafael Leao che anche nell’ultima gara contro l’Empoli ha dato una piena dimostrazione della sua forza.

Assist vincente per il gol di Rebic e scatto da velocista al minuto 96 per poi concludere con uno scavetto morbido e realizzare il gol del definitivo 3-1 per i rossoneri. Il portoghese è senza dubbio uno dei giocatori di maggiore talento della Serie A e forse dell’intero panorama europeo e ovviamente tutti i top club hanno messo gli occhi su di lui, il Chelsea in particolare modo. Il Milan sa che non potrà trattenere Leao a lungo e per questo motivo Maldini e Massara hanno già puntato il possibile sostituto per non farsi cogliere impreparati. I rossoneri potrebbero, quindi, pescare in Francia, campionato dove in passato hanno già preso giocatori proprio come Leao e Maignan.

Milan, per il dopo Leao ecco Sulemana

Il Milan ha messo nel mirino il giovane attaccante ghanese classe 2002 Kamaldeen Sulemana. Attualmente veste la maglia del Rennes con cui sta dimostrando il suo talento in Ligue 1, tanto da aver attirato l’attenzione, come riportato da ‘fichajes.net’, anche del Liverpool, proprio per le caratteristiche simili a quelle di Sadio Mané.

Sulemana è un’ala sinistra di piede destro che svaria su tutto il fronte offensivo. Rapido e tecnico, con caratteristiche che richiamano anche quelle di Leao. Ecco perché il Milan lo ha messo nel mirino per sostituire in futuro il portoghese. Il costo del cartellino del ghanese, però, è di circa 25 milioni di euro.