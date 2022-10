Ha destino segnato: esonero prima della Champions League

In ogni campionato c’è sempre chi se la passa bene e chi, al contrario, non può dirsi così fortunato. In Spagna vale la stessa regola

Che la palla sia rotonda è un assioma ormai assunto nel mondo del calcio. Capita anche che squadre blasonate passino momenti transitori di down, come la Juventus che finalmente è riuscita a vincere e convincere in Serie A.

Oppure l’Inter di Simone Inzaghi che non riesca a riprendere il suo cammino dopo le sconfitte di questo anno contro Milan, Udinese, Lazio e Roma. La consolazione per le nostre squadre sta anche negli altri campionati, infatti mentre in Premier c’è un City che segna 6 goal nel derby contro lo United, in Spagna c’è chi non se la passa così bene.

Una sola vittoria fino ad ora, Lopetegui sulla graticola

Sono 4 le sconfitte in Liga con 2 pareggi e una sola vittoria ottenuta contro l’Espanyol. Questo è il bottino del Siviglia fino a qui, eppure parliamo di una squadra che sta giocando in Champions League. Risulta difficile crederlo ma gli andalusi sono a un passo dalla zona retrocessione e Lopetegui sta per farne le spese, infatti la dirigenza si sarebbe riunita proprio oggi per decidere il futuro dell’allenatore. Il presidente, i vice presidenti e una vecchia conoscenza della Serie A, Monchi, si sarebbero confrontati sul possibile esonero del mister basco prima della partita di Champions contro il Dortmund. Sampaoli sembrerebbe essere il possibile sostituto, tuttavia si teme non ci sia abbastanza tempo per farlo integrare prima della sfida del 5 ottobre contro i tedeschi. L’unico motivo che potrebbe tenere Lopetegui a Siviglia per ora sembra essere solo questo. Per il resto il suo destino pare essere scritto e parla di un percorso lontano dall’Andalusia. L’ultima sconfitta contro l’Atletico Madrid ha tagliato le gambe a Lopetegui, che a questo punto ha veramente poche speranze di risollevare le sorti del Siviglia.