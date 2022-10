Caos in casa Inter: “Si mandano a quel paese”

Ancora una sconfitta per l’Inter che cade a San Siro contro la Roma: ancora caos in casa nerazzurra con Simone Inzaghi che rischia tanto

Non finiscono i problemi in casa Inter: ancora un risultato negativo per Barella e compagni con lo stesso centrocampista italiano che è stato accusato in maniera negativa per il suo atteggiamento in campo.

Così il giornalista Ilario Di Giovambattista ai microfoni di Radio Radio ha rivelato il suo punto di vista dopo la vittoria della Roma a San Siro: “Avete visto Barella che sembra un invasato e manda a quel paese i compagni. Si mandano a quel paese tra di loro Sembra che ci sia il caos dentro l’Inter”. Ora Simone Inzaghi si gioca tutto nelle prossime partite dopo un avvio non troppo entusiasmante.

L’allenatore dell’Inter non riesce più a collezionare risultati positivi in questo primo scorcio di stagione: ora rischia davvero tanto con numerose critiche mosse nei suoi confronti. Ora l’Inter dovrà riprendersi a partire dalla prossima sfida di Champions League, seppur ostica contro il Barcellona.

Inter, la voglia di strafare di Nicolò Barella

Nicolò Barella è sempre stato l’uomo chiave del centrocampo dell’Inter, ma il centrocampista nerazzurro ormai è stato criticato per il suo comportamento in campo. Manda a quel paese tutti, come ha rivelato lo stesso giornalista Di Giovambattista ai microfoni di Radio Radio. Ora le prossime sfide tra Champions League e Serie A risultano già decisive in ottica futura: Simone Inzaghi è già a rischio esonero.