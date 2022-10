Barcellona ‘nemico’ anche sul mercato: lo prende gratis

Il Barcellona non solo avversario dell’Inter in Champions ma anche sul mercato: occhi sul leader nerazzurro

L’Inter si trova a dover affrontare il Barcellona non solo sul campo, in Champions League, ma anche in chiave calciomercato.

La squadra di Simone Inzaghi sta vivendo un periodo di crisi profonda, se pur in Champions abbia vinto l’ultima gara contro il Viktoria Plzen. Molti giocatori sembrano la brutta copia di quelli che hanno vinto lo scudetto appena due stagioni fa e tra questi c’è anche Milan Skriniar che ha vissuto un’estate turbolenta a causa delle tante voci di mercato. Certamente lo hanno condizionato ma il difensore slovacco sembra non essere ancora tornato quello che tutti conosciamo. Nonostante l’inizio di stagione piuttosto negativo, per lui le pretendenti continuano a non mancare.

Inter, il Barcellona ci prova per Skriniar

In estate Chelsea e Paris Saint-Germain hanno tentato di strappare Skriniar all’Inter che, però, è rimasta ferma sulla richiesta di 80 milioni di euro. Nel futuro prossimo, però, potrebbe farsi sotto un’altra pretendente, nonché avversario di stasera dei nerazzurri. Stiamo parlando proprio del Barcellona di Xavi.

Il club blaugrana deve rimpiazzare Gerard Piqué che ormai sembra fuori dal nuovo progetto tecnico, vista anche la carta d’identità. Il Barcellona avrebbe individuato Skriniar come possibile sostituto ideale e fiuta il colpo a parametro zero, visto il contratto dello slovacco in scadenza nel 2023. L’eventuale ingaggio di Skriniar potrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro a stagione.