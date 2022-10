All’Inter gratis: Marotta tenta lo ‘scippo’ a Juve e Milan

L’Inter vorrebbe acquistare la prossima estate a parametro zero un calciatore in forza in Premier League, seguito anche da Juventus e Milan

Non solo il Barcellona, si pensa già al futuro. È un momento molto complicato quello che sta attraversando l’Inter, chiamata stasera ad una vera e propria impresa in Champions League contro gli uomini guidati da Xavi. I nerazzurri sono senza dubbio in crisi, sia per quanto concerne le prestazioni che i risultati. Il ko interno per mano della Roma di José Mourinho è stata la chiara dimostrazione di quanto ora sia poco compatto il gruppo targato Simone Inzaghi.

“L’allenatore dipende dai risultati, se non arrivano è il primo ad essere messo in discussione. Ci sono abituato, il calcio è così“, ha detto il tecnico piacentino durante la conferenza stampa andata in scena nella giornata di ieri. La stragrande maggioranza dei tifosi chiede già da un po’ di tempo l’esonero immediato dell’ex Lazio, visto l’andamento assai negativo. Quattro sconfitte su otto partite di campionato disputate: da anni la ‘Beneamata’ non si rendeva protagonista di una partenza così deludente. È inevitabile, in una situazione simile, riflettere profondamente sul da farsi. E la sensazione, sempre più forte, è che i prossimi giorni possano essere decisivi per il futuro della panchina nerazzurra. Attenzione, però, pure al fronte calciomercato.

Calciomercato Juventus e Milan, l’Inter vuole Douglas Luiz a zero

L’amministratore delegato Giuseppe Marotta, infatti, studia già un piano al fine di potenziare la rosa nei mesi a venire. In tal senso, piace parecchio il profilo di Douglas Luiz, centrocampista in forza all’Aston Villa. Il brasiliano, classe ’98 (24 anni compiuti lo scorso 9 maggio), è in scadenza di contratto giugno 2023. Il rinnovo appare abbastanza complicato, poiché il calciatore presenta diversi estimatori in giro per l’Europa e, di conseguenza, potrebbe partire a parametro zero a giugno. Tra i club interessati ci sono, da tempo, anche Juventus e Milan: le due italiane non disdegnerebbero affatto l’eventuale acquisto di Douglas Luiz per rinforzare la mediana. Ma dovranno fare i conti pure con la concorrenza dell’Inter, che continuerà a seguire da vicino la vicenda legata al prolungamento.