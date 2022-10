Non solo Giuntoli, è rivoluzione Juve: reazione immediata di De Laurentiis

La dirigenza bianconera vuol rilanciare il progetto affidando la direzione esecutiva all’attuale ds del Napoli, che porterebbe con sé un fedelissimo di De Laurentiis

La Juventus è tornata alla vittoria dopo settimane di risultati deludenti, perplessità e innumerevoli critiche piovute anche sulle spalle della dirigenza. Affinché questo possa essere un primo importante passo verso la redenzione, Andrea Agnelli è intenzionato a rilanciare il progetto vincente con una ulteriore mossa spezza indugi.

Ad esser finito nel mirino è Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, con il quale ci sarebbero già stati dei contatti informali per vestire i panni di Federico Cherubini, spostato invece ad una posizione di maggiore responsabilità in qualità di direttore generale. Ma non è l’unica novità dell’operazione. Giuntoli potrebbe portare con sé anche un primo grande colpo di mercato, simbolo del club partenopeo degli ultimi anni: Piotr Zielinski.

Calciomercato, Zielinski al seguito di Giuntoli nella Juve 2.0

Il centrocampista dispone di un contratto in scadenza nel giugno del 2024, proprio come il ds, ed è valutato almeno 40 milioni di euro. Non di certo una mossa gradita da parte di Aurelio De Laurentiis, geloso presidente del Napoli, per gli assetti tattici a disposizione di Spalletti. In questo scenario abbozzato e privo di ogni certezza sul futuro, Zielinski finirebbe dunque nelle grinfie di un club che lo ha seguito per tantissimo tempo senza mai potersi muovere concretamente nella sua direzione. L’arrivo di Giuntoli apparirebbe dunque come un jolly di non poco conto.