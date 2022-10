Il destino di Haaland è già segnato: la clausola dice tutto

Dalla Spagna arriva una notizia clamoroso riguardo a un Top Player. Roba da non credere

Oltre al mercato “classico” potremmo anche individuare quel tipo di calciomercato che riguarda i big delle squadre internazionali. Ricordiamo ad esempio l’affaire Mbappè che è rimasto alla corte del PSG non proprio per una scelta di cuore, anche il calciatore ha sempre asserito il contrario.

Altri top player però sono stati al centro delle sessioni di mercato passate e di certo non potrebbe mancare il nome del bomber che tutti vorrebbero nel proprio undici. Fernando Sanz intervenuto a “El Chiringuito” ha rilasciato dichiarazioni veramente interessanti, soprattutto per i tifosi del Real Madrid.

Sanz su Haaland: “Il Real Madrid può prenderlo senza permesso”

L’ex calciatore del Real, intervenuto alla trasmissione “El Chiringuito” ha parlato della clausola rescissoria incluse nel contratto dell’attaccante in forza al Manchester City. Haaland infatti è legato ai citizens fino al 2027 ma Sanz è sicuro: “Le informazioni che ho mi dicono che c’è una clausola di uscita per Haaland durante secondo anno, e la cosa curiosa è che il tutto volgerebbe a favore del Real Madrid”. Stando a quanto dichiarato dall’ex Real infatti, il contratto di Erling Haaland prevede che a partire dal secondo anno di attività il norvegese può essere prelevato pagando la clausola, ma fin qui non ci sarebbe nulla di strano. La cosa particolare invece è la “prelazione” concessa al Real Madrid di Perez. Infatti, qualora i blancos intendessero accaparrarsi il campione, potrebbero farlo sborsando la clausola e senza chiedere il permesso a nessuno. Alla luce di questo il Manchester City starebbe già pensando a tutelarsi con una nuova proposta di contratto per il giocatore, che però potrebbe anche richiedere un cospicuo aumento dell’ingaggio annuale. In 11 partite giocate con i citizens, Haaland ha siglato già 17 goal tra tutte le competizioni e il suo valore è di circa 150 milioni di euro.