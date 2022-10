Il Milan sogna, occasione dal Manchester City di Guardiola

Il Milan sogna il colpaccio dal Manchester City di Pep Guardiola: il big è finito ai margini in questo avvio di stagione

“Non molliamo mai. I ragazzi ci credono sempre, volevamo la vittoria. Avevamo perso dopo tanto e volevamo ricominciare con una vittoria. Sono soddisfatto”.

E ancora: “Lo Scudetto dello scorso anno è merito soprattutto di chi ha giocato meno. Un gruppo che lavora tanto e bene. Dispiace per gli infortuni. Più scelte hai e meglio è, ma il gruppo è volenteroso”. Dopo l’Empoli, Stefano Pioli ha esaltato il suo Milan nonostante la nuova emergenza infortuni. Domani per i rossoneri ci sarà lo scoglio Chelsea in Champions League: Leao e compagni vogliono regalarsi un’altra notte magica, una delle prime in campo europeo per la squadra di Pioli. Come noto, le strade dei ‘Blues’ e del Milan potrebbero incrociarsi anche sul calciomercato: il club inglese, infatti, è in agguato per Rafael Leao e potrebbe presto tentare l’assalto per la stella rossonera. Ma non solo.

Calciomercato Milan, occasione Mahrez: tutti i dettagli

Sempre dalla Premier League potrebbe presentarsi un’importante occasione per il Milan. Mahrez, infatti, è sempre più ai margini e ormai una riserva nel Manchester City di Pep Guardiola. Già accostato ai rossoneri per rinforzare la fascia destra, l’ex Leicester potrebbe così tornare di moda. I Citizens, però, potrebbero proporre l’algerino solo come ‘acconto’ per Leao. Non solo il Chelsea dunque sulla stella rossonera. Il Milan è già avvisato.