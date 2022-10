Impresa dell’Inter contro il Barcellona: Napoli, che spettacolo

Hakan Calhanoglu firma l’impresa dell’Inter, che stende di misura il Barcellona targato Xavi a San Siro: Napoli a valanga sull’Ajax

Questa è ancora più bello essere italiani. Inter e Napoli vanno nettamente oltre le aspettative e centrano due successi che sicuramente ricorderanno a lungo. Grande impresa della ‘Beneamata’, che riesce ad avere la meglio sui giganti del Barcellona fra le mura amiche di San Siro.

Protagonista della gara Hakan Calhanoglu, il quale ha deciso l’ardua sfida con un golazo nel primo tempo. Non sono mancate le polemiche legato alla gestione del Var. Intorno al 20esimo della prima frazione di gioco Eric Garcia, dopo un lungo lancio, tocca la sfera col braccio in area di rigore. L’arbitro Vincic non concede il penalty ai nerazzurri e, poco dopo, va a rivedere l’azione al monitor a bordocampo. Dopodichè, assegna a sorpresa il calcio di punizione per un fuorigioco precedente di Lautaro Martinez.

Champions League, Inter-Barcellona 1-0 e Ajax-Napoli 1-6: marcatori e classifiche

L’Inter, dunque, rialza la testa e lo fa nella maniera migliore possibile. Ora Simone Inzaghi potrà guardare ai prossimi impegni con molta più serenità. Serata magica, come detto, anche per gli azzurri targati Luciano Spalletti, che scrivono la storia – nel ricordo di Maradona – all’interno dell’Amsterdam Arena. È festa del gol, con Raspadori (doppietta), Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone che hanno inciso il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Oltre ad aver ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale.

Inter-Barcellona 1-0: 45+2′ Calhanoglu (I)

Ajax-Napoli 1-6: 9′ Kudus (A), 18′ Raspadori (N), 33′ Di Lorenzo (N), 45′ Zielinski (N), 47′ Raspadori (N), 63′ Kvaratskhelia (N), 81′ Simeone (N)

CLASSIFICA GIRONE C: Bayern Monaco 9, Inter 6, Barcellona 3, Viktoria Plzen 0

CLASSIFICA GIRONE A: Napoli 9, Liverpool 6, Ajax 3, Glasgow Rangers 0