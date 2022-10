Allegri lo vuole a centrocampo: arriva dalla Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe mettere gli occhi su Sandi Lovric, centrocampista dell’Udinese: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri sta cercando di ripartire in questa stagione dopo un inizio non particolarmente esaltante.

I bianconeri infatti, nelle prime sette giornate del campionato italiano di Serie A, hanno collezionato appena 11 punti, senza parlare dello score in Champions League dove, dopo due gare, la Vecchia Signora è ancora a zero. La partenza non è stata dunque delle migliori per la Juventus che però, dopo la sosta per le nazionali, sembra aver risalito un po’ la china. Contro il Bologna in Serie A infatti, i bianconeri hanno sfoderato una prestazione di buonissimo livello realizzando tre reti e tornando alla vittoria in campionato ed ora c’è il Maccabi Haifa per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Quella di stasera sarà una gara fondamentale per la squadra piemontese per trovare i primi punti in Europa e mettere pressione al Benfica che sfiderà il PSG.

Calciomercato Juventus, spunta un nome dalla Serie A

Nel frattempo continua, come sempre, a tenere banco la questione legata al calciomercato. La Juventus deve aggiustare dei reparti e magari potrebbe farlo già a gennaio, o in vista della prossima estate. I nomi sul taccuino di Cherubini sono diversi e uno potrebbe essersi aggiunto nel recentissimo passato e arriverebbe proprio dal campionato italiano di Serie A. Stiamo parlando del profilo di Sandi Lovric, interno dell’Udinese rivelazione di Andrea Sottil. Il giovane centrocampista della squadra friulana si sta mettendo in mostra come uno dei migliori interpreti del ruolo nel nostro campionato e sembra aver raggiunto già una quotazione di circa 15-20 milioni di euro. La Juventus lo sta tenendo d’occhio per rifondare il reparto considerando anche le situazioni traballanti di McKennie e Rabiot, con quest’ultimo in scadenza di contratto al termine della stagione.