Colpaccio Juve: arriva grazie a Kaio Jorge

La Juventus pianifica le prossime mosse di calciomercato con un possibile scambio all’orizzonte per l’estate 2023

Archiviata la sfida con il Maccabi Haifa, adesso l’attenzione della Juventus di Massimiliano Allegri è tutta rivolta alla prossima gara di campionato contro il Milan. Un big match, quello di San Siro, che è un vero e proprio spartiacque per la ‘Vecchia Signora’.

I bianconeri, infatti, non possono permettersi più passi falsi se vogliono tornare in corsa per le prime posizioni. Non solo la Serie A nei pensieri della Juventus, però.

Kaio Jorge ancora in Serie A: la Juve studia lo scambio

Perchè le attenzioni della dirigenza torinese è già orientata alle prossime sessioni di calciomercato, quando arriveranno sicuramente non pochi rinforzi alla corte del tecnico livornese o di chi, eventualmente, rimpiazzerà Allegri. E tra i profili che nel 2023 lascerà certamente la Juventus vi è quello di Kaio Jorge. Il brasiliano non ha trovato spazio agli ordini dell’allenatore toscano, anche a causa degli infortuni: ecco perchè l’ex Santos può rientrare in un clamoroso scambio, in Serie A. L’attaccante potrebbe dunque rilanciarsi nel calcio italiano, ed in particolar modo all’Empoli di mister Zanetti.

Ed è proprio dal club toscano che i bianconeri hanno adocchiato da alcune settimane una delle sorprese stagionali. Quel Fabiano Parisi che, anche con la Nazionale Under 21, è stato protagonista. Il terzino mancino, classe 2000, piace tanto alla società di Andrea Agnelli che, dunque, potrebbe sacrificare Kaio Jorge per convincere l’Empoli a cedere il laterale che viene valutato circa 10-12 milioni di euro.

Parisi in questa stagione ha collezionato 9 presenze tra campionato e coppe, con 1 gol e ben 801′ in campo con la squadra di Zanetti.