Il Psg si fa da parte: via libera per Juventus e Milan

Il Psg ha virato con decisone sul calciatore del Real Madrid, lasciando campo libero a Juventus e Milan

Il presidente del Paris Saint Germain, Al-Khelaifi, nonostante le ultime campagne acquisti siano state faraoniche, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il patron dei francesi vuole migliorare ancora la propria squadra, mettendo a disposizione del tecnico Galtier più giocatori di livello possibili. Uno dei nomi nuovi sul taccuino della dirigenza porta in Spagna e più precisamente al Real Madrid.

Il nome che accende i desideri del club è quello di Toni Kroos, centrocampista dei blancos e della nazionale tedesca. Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘El Nacional’, il calciatore dopo aver ricevuto una proposta di rinnovo per solo un anno da Florentino Perez, sembra aver deciso di non rinnovare. Ed è qui che il Psg può entrare in gioco, proponendo al calciatore un contratto faraonico e di durata superiore rispetto a quello offerto dal Real Madrid. Vista la situazione del forte centrocampista, mezza Europa si sarebbe messa sulle sue tracce. La virata da parte del Psg sul tedesco potrebbe favorire le squadre del nostro campionato visto che, la dirigenza francese, avrebbe accantonato un altro giocatore merengues per cercare di acquistare il centrocampista.

Il Psg scarica Asensio: strada spianata per Juventus e Milan

Stiamo parlando di Marco Asensio, esterno offensivo dei blancos. Il calciatore, scaricato dal Psg, potrebbe rappresentare un importante occasione per Juventus e Milan. I due club sono da tempo interessati al ragazzo di Maiorca, ed un allontanamento da parte dei francesi fa ben sperare. Il calciatore, ai ferri corti con il Real Madrid, potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura, magari proprio nel nostro campionato.

Bisognerà capire la valutazione che ne farà la squadra spagnola già a gennaio ma, visto il poco utilizzo che ne fa Ancelotti e il contratto in scadenza non è questo l’ostacolo maggiore. Sarebbe un colpo importante non solo per Juventus e Milan, ma per il calcio italiano in generale che vedrebbe arrivare un altro giocatore di grande livello. Le due grandi della Serie A monitorano costantemente la situazione, aspettando il momento giusto per bussare alla porta del Real Madrid e dare un’accelerata alla trattativa già per gennaio o attendere l’estate e prelevare a zero il calciatore.