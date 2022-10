Il gioiello continua a stupire: Conte accende la sfida con Milan e Napoli

Il Milan e il Napoli sono rimaste stregato dal gioiello in Europa, ma non sono le sole: Conte accende la sfida europea

Il Napoli continua a far impazzire i propri tifosi e spaventa anche in Europa dopo la larga vittoria per 1-6 in casa dell’Ajax di ieri sera. Il Milan invece scenderà in campo questa sera fuori casa contro il Chelsea, con una chance netta di allungare il primato in classifica nel Gruppo E sfruttando i primi due passi falsi della formazione in mano a Potter.

Nel frattempo entrambe le squadre sono attente in chiave calciomercato e osservano con interesse un gioiellino che sta impressionando proprio all’Ajax. A inserirsi però sembrerebbe essere Antonio Conte con il suo Tottenham, ma non solo.

Kudus conquista tutti: oltre a Milan e Napoli si inserisce anche Conte e non solo

In Europa continua a sorprendere tutti a suon di gol il giovane Mohammed Kudus. Il giocatore dell‘Ajax andato a segno sia contro il Liverpool che contro il Napoli è un classe 2000 che sta facendo esplodere tutte le sue qualità in questa stagione.

Su di lui avrebbero già messo gli occhi sia Milan che Napoli, ma non solo. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Bild’ anche il Borussia Dortmund avrebbe puntato il trequartista ghanese. Attenzione poi al Tottenham di Antonio Conte, pronto a inserirsi per assicurarsi Kudus anticipando la concorrenza. Dunque si accende la sfida per il gioiello che sta illuminando l’Europa.