Champions League: Rabiot trascina la Juventus, Milan ko a Londra

La Juventus trova la prima vittoria in Champions League di questa stagione, Milan ko sul campo del Chelsea

Serata dagli umori opposti per le italiane in Champions League: dopo i successi di Napoli e Inter, segue anche la Juventus mentre il Milan esce sconfitto dal match di Londra.

Risultati opposti per Milan e Juventus in questa serata di Champions League: i bianconeri si impongono sul Maccabi Haifa con le reti di Rabiot, autore di una doppietta, e Vlahovic. In quasi tutte le occasioni, decisivo Di Maria, autore di due assist perfetti per il centrocampista e l’attaccante bianconeri. La squadra di Allegri conquista così i suoi primi 3 punti in questa edizione della massima competizione europea, nonostante il brivido finale per il gol ospite siglato da David. Martedì prossimo il ritorno ad Haifa.

Discorso diverso per il Milan, caduto sotto i colpi di un pirotecnico Chelsea a Stamford Bridge: marcature aperte da Fofana al 24’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi nella ripresa le reti di Aubameyang e James a chiudere i conti in terra londinese. I Blues agganciano proprio il Milan a quota 4 punti in classifica. I rossoneri proveranno a riscattarsi a San Siro martedì prossimo.

Juventus e Milan in Champions League: risultati e classiche

JUVENTUS-MACCABI HAIFA 3-1

36’ e 84′ Rabiot, 50’ Vlahovic, 75’ David

Classifica gruppo H: Paris SG 7, Benfica 7, Juventus 3, Maccabi Haifa 0

CHELSEA-MILAN 3-0

24’ Fofana, 56’ Aubameyang, 62’ James

Classifica gruppo E: Salisburgo 5, Chelsea 4, Milan 4, Dinamo Zagabria 3