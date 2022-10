Inter ko, Marotta furioso: va alla Juve a gennaio

L’intreccio di mercato, in vista di gennaio, prende forma: la Juventus gongola, il big può finire per allontanarsi definitivamente dall’Inter

Situazione di classifica molto simile quella che accomuna Inter e Juventus, con i bianconeri a + dalla squadra di Inzaghi per un inizio di stagione non esaltante per le due big di Serie A. Il recente successo in Champions League, contro Barcellona e Maccabi Haifa, regala nuove speranze per la qualificazione agli ottavi.

Dal calcio giocato al calciomercato, il percorso di Inter e Juventus può intrecciarsi già in vista del mese di gennaio. E per l’Inter non arriverebbero buone notize: il colpo lo fa la ‘Vecchia Signora’.

Colpaccio dalla Premier: la Juve esulta, Inter al tappeto

I grandi piani di mercato cominceranno già a gennaio. In attesa di conoscere in che condizioni saranno le rose a gennaio dopo il Mondiale in Qatar, la Juventus è già focalizzata su quello che potrebbe essere il prossimo colpo per il centrocampo di Massimiliano Allegri. E l’assist arriverebbe direttamente dalla Premier League. Nelle prime settimane del 2023, infatti, Donny van de Beek potrebbe vestire la maglia del Leicester. Il trequartista non rientra nei piani di van de Beek al Manchester United e sembra pronto a sposare il progetto dei ‘Foxes’. Una brutta notizia per l’Inter che ci aveva pensato in passato, così come la Juventus. Ma i bianconeri possono ritrovare il sorriso proprio grazie all’operazione van de Beek: perchè il Leicester, con la firma dell’olandese, libererebbe a gennaio Youri Tielemans.

Il belga, alla quarta stagione con il Leicester ed in scadenza il prossimo 30 giugno, piace da tempo all’Inter così come alla Juventus. Ma i bianconeri proverebbero a chiudere subito l’affare, anticipando Marotta già a gennaio.

In questa stagione Tielemans ha collezionato 9 presenze, segnando 1 rete e firmando 1 assist nei 675′ giocati tra Premier League ed EFL Cup.