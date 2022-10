Nuovo colpo dalla Premier: l’Inter sfida ancora Mourinho

Duello Inter-Roma, adesso Mourinho rischia la beffa: il calciomercato può regalare un grande colpo in difesa ai nerazzurri

Sono ben quattro i punti di vantaggio della Roma di Josè Mourinho sull’Inter, in Serie A, dopo 8 gare di campionato. Situazioni di campo ben diverse, pare, anche se le esigenze di calciomercato in ottica futura potrebbero coincidere ponendo giallorossi e nerazzurri davanti ad un possibile duello per l’anno prossimo.

Le priorità di mercato di Inter e Roma in vista del prossimo anno sono chiare. Ed è praticamente scontato che, soprattutto i nerazzurri, si fionderanno sull’acquisto di un nuovo difensore centrale.

Addio de Vrij: sull’erede c’è anche Mourinho

Pare sempre più scontata la partenza di Stefan de Vrij. L’olandese, in scadenza il 30 giugno 2023 con la ‘Beneamata’, sembra sempre più lontano dal rinnovo contrattuale e la partenza a zero è quasi inevitabile. Ecco perchè Marotta si sta muovendo con largo anticipo, sondando il terreno per uno dei profili che piace di più a Josè Mourinho. Si tratta di Victor Lindelof, centrale svedese classe 1994 in scadenza con il Manchester United nel 2024. Il difensore non rientra, però, nei piani di ten Hag che ha deciso di puntare su altri profili per la retroguardia dei ‘Red Devils’.

L’Inter ci aveva già provato due anni fa e adesso potrebbe tornare alla carica, in vista di giugno. Attenzione, però, perchè il discorso legato a Lindelof potrebbe venire anticipato già a gennaio se arrivasse una proposta interessante per de Vrij nelle prime settimane del 2023.

Lindelof, seguito anche dalla Roma, può quindi rappresentare una priorità per la difesa dell’Inter: in questa stagione l’ex Benfica ha collezionato solo 2 presenze, con 140′ in campo.