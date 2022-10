Torna in Serie A, Mourinho sfida Inzaghi

Anche se l’estate è lontana molte squadre già pianificano i colpi per la finestra di giugno. Si aprirà una bella lotta tra big di Serie A

Il calciomercato, seppur distante, è sempre in movimento e alcune squadre già stanno pianificando le mosse future. Più o meno tutti hanno sempre bisogno di ritornare sul mercato, ma le squadre che al momento non stanno rispettando le attese sono chiamate a fare qualche sforzo in più.

L’Inter, nonostante la prestigiosa vittoria contro il Barcellona, deve ancora dimostrare molto in campionato. Infatti l’ultima sfida contro la Roma ha comunque lasciato il segno e si sta per aprire un testa a testa proprio tre i nerazzurri e i giallorossi per una vecchia conoscenza del campionato di Serie A.

Pronto al ritorno in Serie A, Inzaghi sfida Mourinho

Ventitreenne alto 1,88 cm, Takehiro Tomiyasu ha militato (ed è esploso) nel Bologna di Mihajlovic ed è poi stato ceduto all’Arsenal per circa 18 milioni di euro. Ora Inter e Roma sembrano essersi messe sulle sue tracce. Infatti per quanto riguarda i milanesi la ipotetica partenza di Dumfries, aprirebbe sicuramente le porte a una trattativa per il difensore, poiché è molto abile anche come terzo di difesa. Mourinho invece non sta vedendo bene Celik e Karsdorp, o meglio, il portoghese ha sempre preferito giocatori molto fisici anche nei ruoli più dinamici come quello del terzino. Takehiro Tomiyasu è valutato circa 22 milioni ma la Roma vorrebbe tentare l’assalto a giugno e, più precisamente, raggiungendo un accordo sul prestito ed eventuale acquisto a 15 milioni con pagamento dilazionato in più anni.

L’Inter al contrario è ancora in attesa del destino di Dumfries, che è richiesto da molte squadre, ma se non dovesse partire Inzaghi lascerebbe la strada spianata a Mourinho. L’Arsenal finora non ha ricevuto offerte ufficiali, ma se consideriamo che il ragazzo ha giocato 72 minuti in 7 partite di Premier League, anche la volontà del giapponese farà certo la differenza. Il suo contratto scadrà nel 2025.