Europa League, Lazio imbattuta: biancocelesti in testa

La Lazio esce imbattuta dalla trasferta sul campo dello Sturm Graz e resta in testa al girone del Gruppo F di Europa League

Pareggio a reti bianche allo stadio Graz Liebenau dove la squadra di Sarri conquista un punto prezioso al terzo impegno del girone.

Partita senza grandi emozioni quella andata in scena in terra austriaca, anche se con qualche occasione da ambo i lati. Padroni di casa pericolosi al 5’ della ripresa, quando Boving lascia partire un velenosissimo tiro-cross smanacciato in calcio d’angolo da Provedel. Al 62’ la risposta biancoceleste con Immobile che colpisce in spaccata, mandando la sfera a lato. All’80 gioia strozzata: Immobile batte Siebenhandl dopo un lancio dalle retrovie, ma la sua marcatura viene annullata dal Var per posizione di fuorigioco.

Sturm Graz-Lazio: tabellino e classifica

STURM GRAZ-LAZIO 0-0

Classifica gruppo F: Lazio 4, Sturm Graz 4, Feyenoord 3, Midtjyllnad 3