La Fiorentina sogna, delusione Roma: il resoconto delle italiane in Europa

Crolla la Roma, vince la Fiorentina: questo il bilancio delle italiane in Europa in questo giovedì sera

Sconfitta che lascia l’amaro in bocca alla Roma di Mourinho fermata dal Real Betis. Importante vittoria della Fiorentina in terra scozzese.

Dopo un inizio contratto, la Roma guadagna metri e coraggio trovando la rete del vantaggio momentaneo al 34’. In gol Dybala su calcio di rigore dopo un fallo di mano in area. Un vantaggio illusorio quello giallorosso, perché al 40’ il Betis pareggia con una sassata di Guido Rodriguez, imprendibile per Rui Patricio. Anche la sfortuna contro la squadra di Mourinho che prima dell’intervallo sfiora il nuovo vantaggio con un tiro di controbalzo di Zaniolo, fermato solo dalla traversa. Nel secondo tempo – invece – è Bravo a negare il gol a Cristante, pericoloso su una sponda di Smalling. Nel finale, il gol-vittoria degli ospiti con l’incornata di Luiz Henrique.

Serata da incorniciare, invece, per la Fiorentina che va in vantaggio sull’Hearts dopo appena 4’ con Mandragora, in gol di testa su cross al bacio di Terzic. Prima dell’intervallo il raddoppio firmato Kouamé, a segno con una rovesciata da applausi. Nel finale timbra il tabellino dei marcatori anche Jovic per il terzo gol di serata. Tre punti preziosi per la compagine toscana, oraa quota 4 punti in classifica.

Italiane in Europa: risultati e classifiche

ROMA-BETIS 1-2

34’ rig. Dybala, 40’ Rodriguez, 88′ Luiz Henrique

Classifica gruppo C Europa League: Betis 9, Ludogorets 4, Roma 3, Helsinki 1

HEARTS-FIORENTINA 0-3

4’ Mandragora, 42’ Kouamé, 79′ Jovic

Classifica gruppo A Conference League: Basaksehir 7, Fiorentina 4, Hearts 3, RFS 2