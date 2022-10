Annuncio inaspettato: Messi, ora è UFFICIALE

Come tutte le cose anche per i calciatori c’è un ciclo che è destinato a chiudersi prima o poi.

A dicembre verrà disputato il mondiale in Qatar, che purtroppo sarà orfano della nostra Nazionale, ma sicuramente avrà numerose sorprese da regalare.

Alcune di queste saranno gradevoli, mentre altre invece potrebbero lasciare qualche tifoso con l’amaro in bocca e sopratutto con molti ricordi malinconici. Quello in Qatar infatti sarà l’ultimo mondiale per molti giocatori, blasonati e non. Se poi c’è chi questo trofeo non lo ha mai vinto allora il tutto diventa anche più romantico e poetico.

Il campione d’America: “Sarà la mia ultima Coppa del Mondo”

Trentacinquenne pluripremiato, Lionel Messi si troverà a disputare il suo quinto mondiale con la maglia albiceleste dell’Argentina. La pulce nella massima competizione intercontinentale ha messo a segno 6 goal e 5 assist, senza però mai vincere il trofeo. Infatti è l’unico a mancare nella bacheca personale di Lionel Messi, che ha da poco vinto la Coppa America contro gli acerrimi rivali del Brasile. E’ stato lo stesso Messi ha dichiarare apertamente: “Questa sarà la mia ultima Coppa del Mondo, di sicuro. La decisione è stata presa”. Parole perentorie quindi quelle dell’argentino, che forse feriranno i cuori di milioni di tifosi, anche non argentini. Tuttavia arriva sempre il momento in cui il fisico comincia a perdere colpi e, realisticamente, il mondiale successivo a quello del Qatar sarebbe nel 2026, quando Messi avrebbe 39 anni.