Il Bayern suona la carica per Kane: Conte ha in mente il sostituto

Harry Kane piace al Bayern Monaco: Antonio Conte ha già individuato il sostituto

Il calciomercato degli attaccanti continua a muoversi nonostante sia passato appena un mese dalla chiusura dell’ultima sessione estiva.

Uno dei centravanti più chiacchierati rimane Harry Kane che durante la scorsa estate sembrava ad un passo dal Manchester City. Guardiola ha poi virato su Erling Haaland e Kane è rimasto al Tottenham, grazie anche alla spinta di un motivatore come Antonio Conte. Adesso il bomber inglese è finito concretamente nel mirino del Bayern Monaco, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’. Il club bavarese ha perso Lewandowski in estate, sostituendolo con Mané che sta facendo grandi cose ma non è un attaccante di ruolo. Ecco perché Kane sembra il principale candidato a prendere il centro dell’attacco del Bayern.

Il Bayern vuole Kane: Conte chiama Lautaro

Il Tottenham non lascerebbe andare Kane per meno di 100 milioni di euro ma il Bayern Monaco sembra intenzionato ad andare fino in fondo. Antonio Conte, nel caso in cui perdesse il suo bomber, busserebbe alla porta della sua ex squadra, l’Inter, per chiedere Lautaro Martinez. L’attaccante argentino si è consacrato proprio sotto la guida dell’allenatore pugliese e potrebbe essere tentato di raggiungerlo per provare anche la sua prima esperienza in Premier League. Il ‘Toro’, che raggiungerebbe anche l’ex compagno Perisic, ha, però, in più occasione dimostrato il suo attaccamento all’Inter e difficilmente si separerebbe dal suo attuale club.