Simeone vuole il figlio d’arte: beffa Milan e Inter

Il Cholo Simeone punta il figlio d’arte e brucia sul tempo Inter e Milan

L’Atletico Madrid sta vivendo un momento molto complicato di stagione. Dopo la vittoria col Porto alla prima di Champions, sono arrivate due sconfitte contro Bayer Leverkusen e Club Brugge.

Il percorso in Champions è compromesso e anche in Liga la vetta dista 6 punti. Il club spagnolo sta lavorando per intervenire sul mercato e sistemare la situazione e secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, ha messo nel mirino il figlio d’arte Marcus Thuram. L’attaccante francese di origini guadalupensi classe ’97 ha avuto una flessione evidente durante la scorsa stagione a causa degli infortuni ma quest’anno è ripartito col piede giusto. Sono infatti già 7 i gol stagionali di Thuram, 4 in Bundesliga, conditi da 2 assist, e 3 in coppa.

Thuram nel mirino dell’Atletico: beffa Inter e Milan

Marcus Thuram andrà in scadenza con il Borussia Mönchengladbach a giugno 2023 e non sembra intenzionato a rinnovare col club tedesco. Anche Inter e Milan non hanno nascosto nelle ultime sessioni di mercato l’interesse per l’attaccante francese ma negli ultimi giorni sembra essersi fatto prepotente il pressing dell’Atletico Madrid. Il ‘Cholo’ Simeone sembra intenzionato a puntare su di lui e questo potrebbe mandare fuori gioco le due milanesi.