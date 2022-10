Colpo brasiliano: il Milan rimpiazza Saelemaekers

Il Milan può mettere a segno un grande colpo per l’attacco: ‘assist’ dalla Roma, ecco il post Saelemaekers

Il pesante ko in Champions League contro il Chelsea è ormai alle spalle e, in casa Milan, le attenzioni sono tutte rivolte alla prossima super sfida di San Siro con la Juventus. Spartiacque fondamentale per il cammino del ‘Diavolo’ in Serie A. Paolo Maldini e Frederic Massara, però, guardano ben oltre.

E le attenzioni sono già rivolte al calciomercato invernale che riaprirà a gennaio e potrebbe vedere novità importanti alla rosa di Stefano Pioli. Focus in attacco dove i rossoneri guardano al possibile sostituto di Alexis Saelemaekers.

Maldini pesca in Spagna: tentativo a gennaio

Attualmente infortunato, il destino del talento belga potrebbe essere lontano da Milanello. I rossoneri vogliono un cambio di marcia sulla corsia destra d’attacco, visto che sia Saelemaekers che Messias non hanno convinto a pieno. Ed è per questo motivo che, in caso di cessione dell’ex Anderlecht, un nome su tutti sta stuzzicando la dirigenza campione d’Italia. Occhi in Spagna dove il grande protagonista di Roma-Real Betis, di scena ieri sera all’Olimpico, ha visto i giallorossi soccombere a causa della rete negli ultimi minuti di Luiz Henrique. Il talento brasiliano, classe 2001, ha mostrato brillanti giocate contro la squadra di Josè Mourinho firmando l’1-2 finale all’88’.

Luiz Henrique, sotto contratto con il Betis fino al 30 giugno 2028, viene valutato circa 15 milioni di euro. Un colpo anche in prospettiva vista la giovane età del nativo di Petròpolis che ha punito la Roma complicando il cammino europeo dei capitolini.

Il 21enne in questa stagione con il Real Betis, tra campionato e coppe, ha accumulato 8 apparizioni con 2 gol e 2 assist vincenti, con 527′ in campo.