Ultimo in classifica, UFFICIALE la decisione sul tecnico

Il club neopromosso è ultimo in classifica dopo 8 gioenate di campionato: arriva la decisione ufficiale della società

Salito in Premier League dopo un’assenza durata ben 23 anni, il glorioso club britannico è stato protagonista di una campagna acquisti di tutto rispetto: l’ambizione era ed è quella di restare sul palconscenico più prestigioso per molti anni a venire. Peccato che la partenza non sua esattamente stata deelle migliori.

Con soli 4 punti raccoti nelle prime 8 gare, il Nottingham Forest sta pagando lo scotto di un salto di categoria che forse, parlando di Premier League, è più pesante che in altri paesi. Reduce da ben 5 sconfitte consecutive, il tecnico Steve Cooper è stato messo in discussione un po’ da tutti. Nella giornata di venerdì è arrivata però la clamorosa decisione ufficiale della dirigenza Forest.

Nottingham Forest, Cooper rinnova fino al 2025

Nottingham Forest is delighted to announce that Head Coach Steve Cooper has signed a new contract with the Club until 2025. — Nottingham Forest FC (@NFFC) October 7, 2022

Con questo tweet a sorpresa, il Nottingham Forest ha annunciato di aver trovato l’accordo per il prolungamento di contratto con l’attuale allenatore fino al 2025. Una mossa che certamente rappresenta un’iniezione di fiducia per lo stesso Cooper e per tutta la squadra, chiamata a risollevarsi in classifica dopo un inizio da incubo.