Roma, Abraham fa tremare Mou: occhio al grande ritorno

Tammy Abraham non sta vivendo un grande momento di forma e con le sue parole fa tremare la Roma. Attenzione al grande ritorno

La Roma esce sconfitta da una partita fondamentale per il cammino in Europa League. Una sconfitta forse bugiarda per quanto visto in campo, ma che allontana i giallorossi definitivamente dal primo posto nel girone. Ancora sottotono è risultato Tammy Abraham, attaccante che lo scorso anno aveva sorpreso tutti segnando 26 gol tra Serie A e Conference League.

Proprio ieri sera l’attaccante inglese ha rilasciato un’intervista che fa tremare l’ambiente giallorosso sul futuro del bomber. Non esclude il grande ritorno.

Calciomercato Roma, Abraham spaventa: “Chelsea? Non si può mai sapere”

Solo due gol in questo inizio di stagione per Tammy Abraham in dieci partite giocate. L’attaccante inglese al momento sembrerebbe avere un blocco anche psicologico che lo porta a non rendere al massimo delle sue potenzialità. Inoltre va ricordato che l’attaccante continua ad avere all’interno del suo contratto una clausola di recompra a favore del Chelsea, che potrebbe riportarlo in Premier League.

Proprio del suo futuro l’attaccante ha parlato a ‘Ojb Sport’ al termine di Roma-Betis, affermando: “La mia attenzione è sulla Roma, nel fare quello che ho fatto la scorsa stagione. Qui c’è una grande squadra, un grande allenatore e una grande città e tifosi. Però nel futuro non si può mai sapere cosa accadrà, solo Dio lo sa”.