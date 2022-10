Fascia da rifondare, la Juventus sogna il big

Prosegue la ricostruzione della Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero sogna un altro big

“Ci sono delle partite nella stagione che pesano più dei tre punti e quella di domani ha un peso specifico importante. Per il valore degli avversari, perché la Juve vuole vincere lo scudetto e anche noi”.

Non servono presentazioni per Milan-Juve e, in conferenza stampa, Stefano Pioli ha caricato così i campioni d’Italia. Dopo il Napoli, i rossoneri ricevono un’altra rivale a San Siro. Per l’allenatore arrivano buone notizie sul fronte Theo Hernandez: “Ieri ha fatto tutto l’allenamento con la squadra, stava bene e se oggi confermerà i suoi miglioramenti domani sarà a disposizione”. Salvo complicazioni dell’ultimo minuto, il terzino francese sarà titolare nello scontro diretto di domani. Pioli ritrova una delle sue frecce più importanti e la dirigenza della Juventus prenderà sicuramente nota.

Calciomercato Juve, il sogno è Theo Hernandez

Come noto, è atteso un importante restyling per la Juventus per quanto riguarda la fascia sinistra. Alex Sandro è infatti in scadenza di contratto a giugno e dovrebbe lasciare i bianconeri, mentre De Sciglio rappresenta un’alternativa per Massimiliano Allegri. La dirigenza andrà così alla ricerca di un nuovo titolare. Tra i vari nomi già circolati, non è da escludere il sogno Theo Hernandez. Tuttavia, arrivare al big rossonero sarà una vera e propria impresa: l’ex Real Madrid ha già rinnovato col Milan e non basteranno 50-60 milioni di euro per convincere la proprietà a privarsi di una delle sue stelle.