Il terzino prende la via di Parigi: Juventus e Inter beffate

La dirigenza del Psg sta pensando a come rinforzare la propria rosa. Uno dei calciatori maggiormente visionati, proviene dal Portogallo

Il calciomercato, specialmente per i top club europei, è sempre attivo per cercare di rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. Una delle squadre maggiormente attive è il Psg, che è alla ricerca di calciatori in grado di migliorare una rosa già cosi fortissima. La dirigenza, infatti, è al lavoro per cercare di accontentare il tecnico Christophe Galtier, aggiungendo alla rosa altri giocatori di livello.

Uno dei nomi che più interessano dalle parti di Parigi è quello di Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo di proprietà del Benfica. Il calciatore classe 1995 è in scadenza il prossimo Giugno, e questo potrebbe favorire il buon esito della trattativa in tempi brevi. Grimaldo, vista la situazione contrattuale, aveva suscitato interesse anche ai top club del nostro campionato, più precisamente Juventus ed Inter. Per i due club italiani, però, competere con una forza economica come quella del club parigino è praticamente impossibile.

Il Psg piomba su Alejandro Grimaldo. Juventus ed Inter beffate

Come se non bastasse, il Psg ha un’altra carta da giocare per cercare di arrivare a dama. La dirigenza, infatti, sta pensando di presentarsi nella sede del club portoghese con una proposta di scambio, che vedrebbe Grimaldo raggiungere Parigi e Bernat prendere la via di Lisbona. Juan bernat potrebbe decidere di lasciare Parigi nella sessione di mercato invernale, ed un approdo nella capitale portoghese sembra intrigarlo particolarmente. Uno dei motivi è la presenza di Julian Draxler, ex compagno di squadra al Psg.

Insomma, per Juventus ed Inter la strada che porta a Grimaldo è tutta in salita, tanto che le dirigenze dei club stanno seriamente pensando di virare definitivamente su altri obiettivi. Il calciatore, vista la scadenza del contratto, rappresentava un opportunità di mercato importante per i due club, ma l’inserimento del Paris Saint Germain rischia di metter la parola fine ad ogni possibile discorso. Il ragazzo, ovviamente, accetterebbe di corsa il trasferimento a Parigi, e questo è un altro dato che va a sfavore di Inter e Juventus.