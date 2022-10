Sorpasso Inzaghi, Allegri e Pioli beffati

Il mese di gennaio è un periodo chiave per i giocatori in scadenza a giugno, in quanto potrebbero lasciare le squadre prima del tempo

E’ così infatti per numerosi giocatori, non solo in Serie A ma in quasi tutta Europa. Spesso si perde l’occasione di fare plusvalenza portando i contratti dei calciatori all’esaurimento, ne siano esempio Luiz Felipe e Strakosha per la Lazio, che in estate hanno lasciato la capitale senza lasciare un euro nelle casse della biancocelesti.

Anche le altre squadre di Serie A non sono in condizioni poi tanto migliori, soprattutto in casa Inter dove più di un calciatore è prossimo alla scadenza, uno su tutti potrebbe lasciare l’Inter a gennaio. Milan e Juventus non saranno contente di quanto appreso dall’Inghilterra.

L’Aston Villa piomba su De Vrij

Arrivano dalla Premier indiscrezioni secondo le quali l’Aston Villa sarebbe intenzionato ad offrire Douglas Luiz, centrocampista di 24 anni, in cambio di Stefan De Vrij. Entrambi i calciatori infatti hanno il contratto in scadenza nel 2023 e non stanno trovando un accordo di rinnovo con le rispettive società, il che potrebbe favorire una trattativa piuttosto rapida già nel mese di gennaio. Douglas Luiz ha disputato 8 partite sinora con l’Aston Villa, segnando due goal ed è valutato circa 35 milioni. Il difensore nerazzurro, all’età di 30 anni, è valutato circa 20 e anche se la discrepanza di valutazione è corposa i due club potrebbero trovare l’intesa.

Se l’affare dovesse chiudersi ci sarà qualche scontento, infatti sia Juventus che Milan avevano messo gli occhi su Douglas Luiz per convincerlo a firmare, ma la mossa degli inglesi spiazzerebbe un po’ tutti. Inzaghi accetterebbe di buon grado l’arrivo del centrocampista, anche sacrificando De Vrij, non nuovo a tirar per le lunghe i discorsi contrattuali, basti pensare che la Lazio lo perse a zero proprio nel passaggio all’Inter, quando aveva una valutazione di circa 40 milioni di euro. Ci sarà sicuramente da divertirsi.