Addio Aubameyang, il Chelsea guarda in Serie A

Il Chelsea vuole incrementare il tasso tecnico in attacco dei “Blues”: possibile addio di Aubameyang, ecco il colpo dalla Serie A

Novità importanti in casa Chelsea con la possibile cessione a sorpresa di Pierre-Emerick Aubameyang, che è tornato in Premier League dopo l’avventura con la maglia del Barcellona.

Come svelato dal portale “Footmercato.net” il Chelsea potrebbe dire subito addio ad Aubameyang, che è pronto a lasciare i “Blues” in vista della prossima estate con il PSG pronto ad acquistarlo per rinforzare l’attacco del club francese. Un’occasione importante in ottica futura, dove ritroverebbe anche Christophe Galtier, con i due che si conoscono bene dopo l’esperienza al Saint-Étienne tra il 2011 e il 2013. Solitamente è stato molto fedele durante la sua carriera nelle squadre in cui ha militato restandoci per tanto tempo.

Inter, assalto del Chelsea per Lautaro

Lautaro Martinez potrebbe così rientrare nel mirino del Chelsea per rinforzare il reparto offensivo. I Blues continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato per poter allestire una rosa super competitiva arrivando ad essere tra le protagoniste assolute. In questo modo è possibile lavorare già in ottica futura per arrivare all’attaccante argentino: il “Toro” è diventato una stella internazionale e non vede l’ora di scendere in campo al prossimo Mondiale al fianco di Messi per contribuire ai successi dell’Albiceleste. Il Chelsea continua a pensare a lui per poter ambire ai maggiori successi in Premier League e a livello internazionale.